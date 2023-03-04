台报告：北京拟再发起魅力攻势影响台总统选举

台湾总统选举剩下不到一年之际，台湾安全机构的一份内部报告称，北京当局已再次对台湾意见领袖发起魅力攻势（charm offensive），以尝试影响台湾民意。

随着来往两岸的交通逐步复苏，台湾安全官员预计，中国大陆将再次发起魅力攻势，包括恢复过去招待台湾政治人物免费到中国大陆旅游等做法。

路透社在查阅这份内部报告的副本后，于星期五（3月3日）发出报道。负责监控北京在台活动的台湾安全机构今年2月引述情报消息发表一份机密报告，称“中国共产党正在制定今年度与台湾交流的计划。众多与台湾相关的机构将逐步邀请各级台湾人士到中国大陆旅游”。

报告称，从这个月起，北京行动的重点将放在邀请台湾意见领袖访问大陆。

由于台湾的总统选举将于明年1月举行，台湾官员担心，北京可能在挑起台湾民众对蔡英文政府的敌意。

报告预计，北京将利用这些统战活动，说服台湾民众对两岸统一抱持更加开放的态度，或至少更倾向于支持那些致力与北京建立更亲密关系的政党。

负责调查此事的一名台湾安全官员说：“北京或许想要台湾人支持倾向与中国大陆发展更紧密经济关系的特定政党。”

这名官员和报道没有点名将成为北京目标的特定人物或政党，但台湾在野的国民党和北京政府持续在进行接触。

国民党副主席夏立言上个月才率领代表团访问中国大陆，并与多名北京高官会面，包括国台办主任宋涛、在中共中央政治局常委中排名第四的王沪宁。国民党称此行有助于缓解两岸紧张局势，并促进两岸沟通交流。

大陆上海市台办访团上个月也应台北市政府邀请到访台湾，参与台湾灯会活动并与台北市政府进行市政交流，由国民党籍的台北市长蒋万安接待。

国民党说，上海团赴台行程经台湾政府的陆委会批准，并呼吁努力与北京当局“破冰”。国民党也否认成为中共的目标。

国民党在给路透社的声明中说，“为何把两岸交流说成是北京针对在野党的单方面‘魅力攻势’？就连美国也鼓励两岸交流与和平对话”。国民党说，由于执政党民进党没有办法主动降低两岸紧张局势，只好由国民党去做。

上述台湾安全官员称，北京邀请台湾政经领域之外的一系列人士到访，希望暗中推广北京的政治意识形态。“这些交流计划可能会以体育、文化或商务的名义进行，但我们担心的是私下交流。”