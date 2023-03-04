港冰球队误播国歌 冰协被指未按指引索取国歌档案

香港海外运动比赛再出现国歌出错事件。香港冰球队在波斯尼亚参加世界冰球锦标赛时，颁奖典礼上播放国歌环节中误将反修例歌曲《愿荣光归香港》当成国歌播放。经调查，香港冰协被指未按照指引事先索取国歌档案并提交赛事主办方，港协暨奥委会将要求港冰协解释。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，本星期二（2月28日）在波斯尼亚举行世界冰球锦标赛第三级别赛事中，香港男子队分组赛出战伊朗队大胜，赛后大会将中国国歌播错为反修例歌曲《愿荣光归香港》，维持约10秒，现场港队成员随即以“T”字手势示意更正。

港协暨奥委会星期五（3月3日）发声明称，经了解，香港冰协没有遵循《香港运动员及队伍参与国际体育赛事期间处理播放国歌和升挂区旗的指引》第二段所示，于出发比赛前向港协暨奥委会索取工具包，港协暨奥委会已要求冰协详细调查，及对未有执行《指引》其他相关行为作出解释。

除要求解释外，港协暨奥委会也要求香港冰协和国际冰球总会在下星期五（3月10日）前提交书面调查报告。

港协暨奥委会重申，从去年11月起，委员会已多次向所有体育总会发出通告和安排简介会，要求他们按照《指引》指示，向赛事主办机构提供正确版本的国歌和区旗，并在播放国歌或升挂区旗前，再次核对所使用的国歌和区旗为正确版本。

该会还称，曾致函各国际单项运动联会（IFs）及亚洲单项运动联会（AFs）等机构，严正要求他们必须使用由香港队伍或代表所提供的正确版本国歌，绝不可自行于非官方途径下载。

国歌误播事件从去年起屡次出现。去年11月，香港榄球队参加在韩国仁川举行的亚洲七人榄球系列赛时，大会误将《愿荣光归香港》当成中国国歌播放。一个月后，亚洲经典健力锦标赛在香港选手领奖时也误播《愿荣光归香港》。

港协暨奥委会去年11月22日向辖下体育总会发出播放国歌和升挂区旗指引，要求所有属会参加国际赛时如果发现播放国歌或升挂区旗出错，须以“T”字手势向主办方示意反对，若主办方未立即更正，全体运动员须离场。