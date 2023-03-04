港长实集团主席李泽钜未能连任全国政协常委

香港首富李嘉诚长子、长江和记实业集团主席李泽钜未能连任新一届中国全国政协常委。李泽钜对此说，未来五年将继续担任全国政协委员，“服务国家有许多渠道”。

综合《明报》《星岛日报》香港01等报道，中国全国政协十四届第一次会议将于星期六（3月4日）下午开幕，星期五已举行全体委员会预备会议，通过新一届政协主席团名单，但已连任四届政协常委的李泽钜不在名单之中，意味着他未能连任新一届全国政协常委。

李泽钜对此表示，他从1998年起担任全国政协委员已25年，未来五年也将继续，而他自2003年开始连续四届出任政协常委，可能是香港人长时间肩负这职务的其中一项纪录。但他也说，服务国家有许多渠道。

针对李泽钜“降级”，不少政协圈子感到惊讶。有政协前常委说，从未见过政协常委“降级”做普通委员的先例。有商界人士也认为，长和系在欧美有不少投资，以目前中国与西方的关系，李泽钜担着政协常委的头衔，对其工作不太方便，所以也不能排除是他自己推辞。

星期五通过的名单显示，第十四届中国全国政协委员共2172人，其中“特邀香港人士”有124人，进入主席团的港区政协有16人，包括李家杰、吴良好、陈冯富珍、林建岳、唐英年、蔡冠深、谭锦球、陈冬、何超琼、姚志胜、廖长江、邱达昌、施荣怀、王惠贞、龚俊龙、高永文以及前香港特首梁振英。