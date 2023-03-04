台媒：台美或数周内签署迷你版贸易协定

知情人士透露，“台美21世纪贸易倡议”的谈判预计数周内就会有成果，且台美将签署与双边贸易协定（BTA）类似的协议，只是尚未触及关税、市场开放等议题。

美国贸易代表署星期三（3月1日）公布2023年贸易政策议程与2022年度报告。这份报告将去年6月启动的台美21世纪贸易倡议列为重要项目，美方盼尽快达成进展。

台美21世纪贸易倡议议题共有12项，其中贸易便捷化、中小企业、反贪污、良好法规，及服务业规章已获双方共识，有望先行签署行政协定。台湾目标是在今年完成所有议题谈判，但因倡议涉及法律及行政等复杂程序，目前尚未订立明确的签署时程。

一名熟悉台美经贸谈判的台湾涉外高官星期五向台湾中央社透露，倡议谈判的“进程应会非常快”，但具体时间要由台美共同公布。

这名官员说，首批签署内容被部分人士认为是“早收清单”，但更精准描述应类似签署台美“迷你版BTA”，虽有人主张内容不涉关税、市场自由化就不是BTA，但这并非正式官方定义。若从“针对双边贸易投资建立国际规则”层面来看，台美即将签署的就是典型BTA性质，或可称为“没有市场开放的迷你版BTA”。

这名官员称，台美签署FTA的可行性在学界至少已谈了20年，过去皆未有任何进展，这次跨出第一步已是很大突破。他解释道，台美BTA内容将与IPEF（印太经济架构）类似，美国曾在许多场合说过，盼借台美签署协定向IPEF成员展现，这些谈判内容是可行、不是天马行空的。

官员称，台美所签属的将是一种“活的协定”（living agreement），就像活页本可不断补充扩大，先打好基本架构，未来随时完成数字贸易或其他任何议题谈判，就可以打开活页夹添进去，台美创造了一个活的BTA典范，这是极具意义的。