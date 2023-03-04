台积电今年拟招募6000名新进员工

台积电今年预计开放6000个招募名额，以硕士毕业的新进工程师而言，平均薪资可上看200万元（新台币，下同，约8万8200新元）。

综合台湾《联合报》《上报》和风传媒报道，台积电2023年校园征才活动星期六（3月4日）从台大校园正式开跑。台积电2023年台湾厂预计将招募超过6000名新进员工，相较去年的8000人明显缩水。

台积电说，为因应业务成长与技术开发需求，包括工程师及生产技术员，在桃园、新竹、 台中、台南及高雄皆有人才需求，需要包括电子、电机、光电、机械、物理、材料、化工、化学、资工、资管、工管、财会、管理、人力资源等科系的学、硕、博士应届毕业生和具备相关工作经验的人才。

台积电人才开发暨招募处处长庄秀华说，近年积极推动数位转型并强化AI与大数据发展新一代智慧工厂，也欢迎资讯相关领域人才加入，担任软体、DevOps、SRE、AI、ML、与资讯基础架构工程师等职务。硕士毕业新进工程师的平均整体年薪上看200万元。

另外，除了以理工背景的学、硕、博士人才为主的工程师与副工程师职类，台积电同时也招募制程与生产技术员，欢迎高中高职（含）以上或专科毕业的人才加入。

庄秀华称，台积电致力营造一个开创多元包容的环境，非常鼓励女性人才踊跃投入半导体行列，除了应届毕业生，台积电近千名实习生也正在招募中。希望让学生率先了解关键产业趋势，以及台积电最新技术与近况发展，同时参与各种培育课程与专案，和全球产业接轨，实习表现优异者将有机会获得正职预聘。