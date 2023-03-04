台男不满报道内容赴日经台北办事处泼尿抗议

《日本经济新闻社》台北办事处大门星期五（3月3日）遭到一名男子泼洒不明液体抗议。涉案男子星期六（4日）已被捕到案并依社维法裁罚。他坦言，自己是因不满《日经》报道台湾九成退役军官赴中国大陆卖情报的内容而泼尿。

综合台湾《上报》《联合报》ETtoday新闻云等报道，涉案男子是44岁的田山雄国。经警方调查，田山雄国星期五独自进入松山区敦化北路一栋商办大楼，登记资料后上楼前往《日经》办公室，向该办公室玻璃门泼洒不明液体后离开。随后，田山雄国在网络群组上张贴相关照片，称“日本经济新闻社被我泼尿”，引发网民关注。

辖区台北市警察局松山分局获报后派员前往处理，但因现场已被清洗，无法确认是哪种液体。

警方介入调查后锁定田山雄国身分，经通知，他星期六下午2时许抵达松山分局民有派出所，他坦承，自己是因不满《日经》报道内容，泼洒尿液和水抗议。台湾警方警询后依社会秩序维护法第68条第二款“借端滋扰住户、工厂、公司行号、公共场所或公众得出入之场所”裁罚田山雄国。

据悉，《日经》至今尚未对泼尿事件提出告诉，认为没有东西损坏、人员受伤，“这只是小事”，没必要提告。

据警方调查，去年北检侦办新竹市长高虹安助理费案，田山雄国也曾潜入北检顶楼升起民进党旗；去年9月田山雄国还到媒体人周玉蔻的公司闹事，两天后又放置不明包裹在广播电台，称是给周玉蔻的“惊喜”，被怀疑是爆裂物，警方介入后发现是一盒臭酸的中秋月饼。

《日经》从星期二（2月28日）起刊发以“台湾未知的真面目”为题的系列专题报道，首篇引述不具名军方消息人士称，高达九成的台湾军官，退役后前往大陆，通过提供台湾军方情报换取金钱，并指“腐败已成为常态”。不过，这篇报道引来台湾政府的强烈抗议，指责报道污蔑台湾军方官兵气节、分化部队团结。

对此，台北驻日经济文化代表处代表谢长廷星期六说，有鉴于近日《日经》报道的风波，当天一早已赴该报社递交文书，内容强调该篇报道并未确认及查证，伤害台军的名誉甚大，除了对此表达遗憾之外，也要求该报社要平衡报道。

谢长廷还说，通常这类报道，都是由驻在地记者撰写，并具名负责，东京总社才会刊出。系列文章的最后，会有撰稿记者名字，相信报社会循管道查证，但不希望有民众在激动情绪下，诉诸泼尿或其他非理性行为，反而转移焦点。