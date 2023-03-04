取消俄女高音台表演被协会质疑 台外交部：绝大多数不认同俄侵乌

俄国女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原订星期天（3月5日）在台湾音乐会因遭抗议取消，莫斯科台北经济文化协调委员会驻台北代表处星期五（3日）表示深感遗憾，并强烈谴责任何以国籍为由歧视人民包括文化人士的企图，“以及主管当局和个人对仇恨和不容忍气氛的放纵”。台湾外交部星期六回应，莫北协的评论忽略了台湾朝野及绝大多数社会各界均不认同俄罗斯军事侵略乌克兰的事实。

根据联合报报道，莫北协驻台代表处在脸书发文表示，对台湾在最后一刻决定取消安娜涅翠布柯音乐会深感遗憾，安娜涅翠布柯拥俄罗斯和奥地利双重国籍。

代表处还说，过去几天，莫北协收到许多来自台湾创意知识分子、外国公民以及居住在台湾的俄罗斯民众的电话和信件，他们对活动的突然中断深表关切和失望，且明显的是，主办方提到的民意是牵强附会和政治化的。

代表处表示，强烈谴责任何以国籍为由歧视人民，包括文化人士的企图，“以及主管部门和个人对仇恨和不容忍气氛的放纵”。

台湾外交部星期六回应说，莫北协的评论，忽略了台湾朝野及绝大多数社会各界均不认同俄罗斯军事侵略乌克兰的事实。

外交部指出，尊重国家交响乐团NSO因考量舆论及社会安全所做的独立自主决定，并支持文化部有关未来应建立检讨机制的立场，避免类似情形再次发生，让相关措施的改善能使台湾文化自主多元的发展更臻完备。

台外交部指出，重申强烈谴责俄罗斯非法入侵乌克兰的一贯立场，并且坚定支持乌克兰人民捍卫自由民主及主权领土完整的权利。将心比心，俄罗斯对乌克兰的侵略，破坏以规则为基础的文明国际秩序，如同中国大陆对台湾及邻国的霸凌与军事威胁，相信是所有爱好和平的国家所无法接受的，更是对人类文明及国际社会最大的戕害。

