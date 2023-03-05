香港海关关长：陆港有合作机制打击水货问题

大陆和香港全面通关后，针对水货问题可能再度活跃的担忧，香港海关关长何佩珊说，陆港有合作机制打击相关问题，确保水货活动不会对口岸或上水元朗等居民造成滋扰。

据《星岛日报》报道，何珮珊星期六（3月4日）出席一个电视节目时说，陆港两地海关都非常重视有关问题，在2013年水货客问题较严重时就已有合作机制。

何佩珊说，因应全面通关后水货问题可能再度活跃，两地会再实行有关机制，如果香港海关侦察到可疑情况，也会联络大陆有关方面处理。

她也透露，香港海关将于本月底会安排约40名督察学员到上海海关学院作五天交流，以加深对大陆海关运作、国家安全及国情等议题的认识，应付将来的工作。有关安排未来将会成为海关督察入职培训的一部分。

水货客一般是从香港利用各种途径运送大量货物到中国大陆的旅客。香港入境事务处2012年9月起已制定“怀疑水货客监察名单”，截至2019年6月，入境处曾将超过2万5300名怀疑从事水货活动人士的资料纳入名单，并一年半时间内拒绝近5000名怀疑从事水货活动的大陆访客入境。

另一方面，针对两地通关后大陆游客赴港可能遇到的问题，何珮珊介绍，香港海关在2016年成立快速行动队，专责处理旅客在港遇到的问题，如果收到大陆旅客的投诉或举报，会即时派人到场处理。她预计，“五一黄金周”期间，赴港大陆旅客可能会增加，将视乎情况调节行动队的人手。

