中国工信部长：千方百计稳住电子汽车钢铁等行业

中国工业和信息化部部长金壮龙周日（3月5日）谈今年工业经济工作时说，要千方百计稳住电子汽车钢铁等行业。

据澎湃新闻报道，金壮龙在全国人大一次会议首场“部长通道”采访活动上说，2022年中国工业增加值首次突破了40万亿元（人民币，下同，约8万亿新元）大关，规模以上工业增加值同比增长了3.6%，工业在宏观经济大盘中的“压舱石”作用进一步显现。其中，制造业增加值在整个GDP中占27.7%，中国制造业连续13年居世界首位。

金壮龙指出，从经济运行态势分析，今年1月份、2月份，制造业采购经理指数（PMI）都在50%以上，说明制造业处于景气区间。从企业的用电、用工、物流这些指标分析，中国工业处于回升向好态势。

金壮龙说，今年工业经济发展要抓好以下几项工作：第一，促进重点行业的增长。工业行业中有一部分行业规模比较大，占GDP比重在1%以上，比如电子、汽车、钢铁、有色、石化等行业。这些行业对稳增长十分重要，要千方百计、想方设法稳住这些行业。

第二，加大投资。“十四五”系列规划已经部署了很多重大工程、重大项目，要实施好，形成更多实物工作量。推进产融结合，鼓励金融机构、资本市场加大对制造业的支持力度。做好外资项目的服务和保障，鼓励外资扩大在华投资。

第三，扩大消费。首先要稳住新能源汽车大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动。第四，发挥地方积极性。支持东部地区加快发展先进制造业，巩固提升出口优势。支持中西部地区积极承接产业转移，打造新的增长极。支持东北地区加快传统产业改造升级，发展战略性新兴产业。同时，发挥京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同效应。今年有个好现象，各个地方对制造业投资进一步加大。