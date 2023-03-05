地塞米松注射液涨价282倍 人大代表建议完善急抢救药供应体系

基础公卫体系必备药物地塞米松的价格从0.35元/支涨到98.76元/支，涨价近282倍。对此，中国全国人大代表、郴州市第一人民医院党委书记雷冬竹建议，中国应该完善急抢救药供应体系。

据澎湃新闻报道，雷冬竹周六（3月4日）说：“一些不是集中采购的短缺药品，比如地塞米松（注射液）原价为0.35元/支，2022年提高至98.76元/支，涨价近282倍，你看患者要增加多大负担？”

针对当前短缺药高价的问题，雷冬竹提出应该完善药品供应体系、保障医疗合理用药的建议。她建议，同质同价多供模式，保障国家集采药品供应；加快集采同类药品覆盖，严堵高价药漏洞；出台政策常态化监管药价，实现短缺药保供稳价。

雷冬竹介绍，目前药品供应保障存在三大问题。第一，中国国家集采药品供应不足，群众用药可及性较差。集采药品价格大幅下降，配送企业利润明显下降，配送积极性不高，部分药品生产企业调整产能，导致部分药品出现供应短缺，无法满足临床需求，如盐酸二甲双胍缓释片、右佐匹克隆片等药品。配送企业只满足大型公立医院配备，基层医院、社区、社会药房配备不足，大量老年病、慢病患者需要到大型公立医院购药，用药可及性较差，既给患者带来不便，也增加了公立医院门诊医疗负担。

二是中国集采药品覆盖不全，未中选药价高增加医院合理用药管理难度。实施药品集中带量采购时，部分药品未全面覆盖所有同类产品，如注射用质子泵抑制剂，列入带量采购的注射用奥美拉唑钠（瑞孚,40mg）价格仅为1.114元/支，未列入采量采购的注射用雷贝拉唑钠（20mg）则达83.99元/瓶，价格相差七十多倍。不仅增加患者经济负担，而且增加医院合理用药管理难度。

三是部分药品涨幅较大，增加患者用药负担。部分国家基本药物、通过一致性评价药品、短缺药品（急抢救药品）价格涨幅较大，增加患者用药负担。比如，醋酸地塞米松注射液（1ml:5mg）原价为0.35元/支，2022年提高至98.76元/支，按郴州市第一人民医院2021年用量14.47万支计算，调价后仅该药品每年将增加患者负担1424万元。部分药品通过改变剂型变相涨价，如曲马多注射液（0.1g:2ml）为水针剂，价格为10.16元/支，而粉针剂注射用盐酸曲马多（100mg）价格则为129元/支，两者功效完全一样，价格却相差十余倍。

她说：“由于这些急抢救药品、短缺药品没有集中采购，厂家这样涨价，也没有相关监管。所以，我认为对于这些短缺药品，国家要保供，企业要纳入监管。”

她提出三点建议。第一，同质同价多供模式，保障国家集采药品供应。第二，加快集采同类药品覆盖，严堵高价药漏洞。第三，出台政策常态化监管药价，实现短药保供稳价。