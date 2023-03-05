台湾歌仔戏大师陈美云逝世 享年72岁

台湾歌仔戏大师陈美云星期六（3月4日）跌倒后不治，享年72岁。台湾文化部将颁发旌扬状，表彰陈美云一生的成就。

“陈美云歌剧团”星期六深夜在脸书粉丝专页发文说，团长陈美云当晚8时许因步履失稳滑倒后，就再没醒过来，“她自仙游去了。”歌剧团说，大家都对她的离去很不舍，后续情况等家属确定后再向公众报告。

陈美云歌剧团随后再发文说，相信在天上的团长会感恩入行唱戏以来，一路支持与鼓励她的众师友、戏迷们，一定也会告诉戏迷们要继续支持咱的歌仔戏。

资料显示，陈美云1951年生于屏东，在嘉义长大，为台湾著名歌仔戏小生演员。她6岁就会说唱民谣故事，7岁进入拱乐社学习歌仔戏，10岁获地方戏剧比赛之最佳童星奖，并正式担任主角小生；18岁逐渐走红后，便先后进入台视、中视歌剧团，与徐正芬、郭美珠演出电视歌仔戏《七侠五义》、《三国演义》、《杨金花挂帅》等。

陈美云于1979年自组“陈美云歌剧团”，坚持保存传统的“内台戏”特有的歌仔味。

逝世消息传出后，歌仔戏演员陈禹安、伍君等纷纷在脸书发文追悼，并感谢陈美云生前对她们的教导。

新北市长侯友宜也在粉丝专页留言追悼，感谢陈美云一生为歌仔戏的贡献，为台湾戏曲文化留下精彩灿烂的一页，也为新北市带来许多精湛演出，“我们将永远怀念您的身影”。

台湾文化部部长史哲星期天（3月5日）也在脸书发文悼念陈美云，说听闻消息后相当不舍与怀念，要诚挚表达哀悼与追思，并向陈美云的家属、团员们慰问。

史哲说，陈美云一生推动制作多部精彩作品，演出深获业界肯定、获奖无数，更受戏迷喜爱。此外，她也带领剧团深入全台乡镇演出，推广台湾歌仔戏文化，致力传承教育，盼台湾歌仔戏永续发展。

他透露，文化部将颁发旌扬状，表彰陈美云一生的成就。

