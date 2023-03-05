财政司长：港经济正朝着多元化高增值方向发展

香港财政司司长陈茂波认为，香港经济正朝着多元化、高增值方向发展。为了加速推动香港经济发展，香港在全力吸引人才的同时，也重视本土人才的培养。

陈茂波星期天（3月5日）在博客上写道，香港地文化创意产业为市民，特别是不少有梦想、热诚与毅力的本土年青人，创造了更宽广的发展空间，提供了更多发展机遇。

陈茂波强调，特区政府一直致力推动文化创意产业的发展。除了文化创意相关的部分，香港也通过财政预算案拨出资源，为投身金融、航运、空运及物流、创新科技和建造业等行业的年青人和从业员，提供更多的实习和培训机会。