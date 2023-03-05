中国大宗商品指数升至102.8% 供需改善

中国物流与采购联合会5日发布数据显示，2月份中国大宗商品指数（CBMI）为102.8%，为近五个月以来最高点，较上月回升2.4个百分点，表明中国大宗商品市场运行形势开始回暖，行业经营状况有所好转。

据中新社报道，各分项指数中，供应指数和销售指数均止跌回升。2月份，大宗商品供应指数较上月回升3.8个百分点，至103.4%，升至2021年3月份以来的最高，显示随着商品价格的回升，企业利润得到修复，生产积极性高涨。

同时，随着疫情影响基本消退以及春节结束，人员流动回归正常，正常生产生活得到保障。另外，物流运行明显通畅，较好地保障了生产企业原材料采购和生产活动的稳定开展。各主要商品中，铁矿石、煤炭、有色金属和化工供应量触底回升，钢铁、成品油和汽车供应量继续增加，且增速加快。

大宗商品销售指数2月回升至102.7%，指数反弹至近五个月以来的最高点，表明2月份随着疫情影响基本消退，春节过后社会面流动性全面恢复，市场需求正在修复，商品销售局面活跃，企业订单组织逐步顺畅。

大宗商品库存指数2月为102.2%，较上月回落1.2个百分点，显示随着需求端修复性反弹，中国大宗商品市场库存增速有所减缓，商品库存压力出现缓解。不过，整体来看，中国大宗商品市场库存量已连续四个月呈现上升态势，商品去库存的难度较大。

分析认为，随着消费旺季的来临，中国大宗商品市场基本度过了之前的低迷期。供应端压力依然存在，但随着需求的进一步发力以及宏观经济环境持续好转，中国大宗商品市场持续回暖的基础良好，市场运行将会继续向好。