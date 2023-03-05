华大集团回应美制裁：正积极沟通以获得公平对待

针对旗下两个部门被美国商务部列入贸易黑名单，中国华大集团回应称已表示反对，并将尽快就此事与各方积极沟通，以确保获得公平公正的对待。

据中国官媒《环球时报》报道，华大集团星期天（3月5日）在回应问询时说，已关注到了美国商务部将集团旗下的深圳华大生命科学研究院、深圳华大法医科技有限公司以及香港华大基因科技服务有限公司列入“实体清单”的决定，华大集团对此表示反对。

华大集团在声明中说，作为以“基因科技造福人类”为愿景的机构，集团一直致力于与全球科学界展开合作，集团恪守商业伦理，严格遵守国际商业惯例及法律法规，在全球范围内合规开展业务经营。

声明强调，华大集团的科学研究以及各项业务严格遵守国际惯例、标准以及法律法规，科研成果均以公开方式发表在国内外学术期刊。集团始终秉承人类基因组计划“共有、共为、共享”的科学精神，倡导全球合作和全人类共享，促进人类对科学的理解和探索。

华大集团说，将尽快就此事与各方积极沟通，以确保获得公平公正的对待，有信心最大限度地保护客户、合作伙伴、投资人以及员工的利益。

据路透社此前报道，美国商务部星期四（3月2日）将37个实体列入其贸易黑名单。当局指这些实体为俄罗斯军队提供援助，支持中国军事发展，以及在缅甸和中国协助或参与侵犯人权的活动。被列入出口限制名单的包括28个中国大陆实体和一家台湾实体。

中国外交部发言人毛宁星期五（3月3日）也在记者会上就华大基因被制裁回应称，是美国捏造借口、不择手段打压中国企业的又一个例证，敦促美国停止无理打压中国企业，为中国企业的经营提供公平、公正、非歧视的待遇。

