中国全国两会召开期间，全国政协委员、中国人口与发展研究中心主任贺丹在提案中建议完善在校大学生婚育服务，对因婚姻、生育、养育问题而产生的学业变动提供时间、经济和服务支持。

据澎湃新闻星期天（3月5日）报道，贺丹在接受采访时说，她在提案中建议将大学生纳入生育保险范围，促进教育制度与婚育政策相衔接，并倡导适龄婚育与教育学制改革调整相结合，为个体实现学业安排、生育安排和就业安排的有序衔接创造条件。

她还建议，要支持硕士、博士研究生的合理婚育安排，完善在校大学生婚育服务，对因婚姻、生育、养育问题而产生的学业变动提供时间、经济和服务支持，为生育的大学生提供医疗保障和生活津贴。

贺丹指出，人们的职业发展的黄金期、受教育的黄金期、婚育的黄金期都是重叠的，这些都要安排好。她认为，学习教育是一个终身的过程，那么英凯充分考虑生育孩子的关键时期，做出合理的婚育安排。

贺丹说，倡导青年适龄婚育，对个体来讲就是“什么年龄段该干什么就干什么，该恋爱的时候恋爱，该结婚的时候结婚，该生孩子的时候生孩子”。

贺丹的提案得到媒体报道后，相关词条星期天下午登上新浪微博热搜榜首，网民普遍不认同她的建议。有网民评论讽刺说：“高中谈恋爱是早恋，一进大学就能生孩子了？”

