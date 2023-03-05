深圳数千套人才房陆续上新 门槛降低

中国深圳南山区、光明区、盐田区在内的人才房已陆续公示。值得一提的是，深圳第二批次人才房申购门槛相比首批次有所降低，未婚购买可售人才房的年龄限制门槛由35岁降至30岁。

据每日经济新闻报道，深圳盐田住建局周四（3月2日）发布人才住房配售的公告，安居云畔项目将启动配售，共计83套房源；3月1日，光明住建局发布公告，共推出685套人才房源，包括安居凤桐苑和华侨城九樾广场两个项目；2月28日，南山住建局公布深铁熙府和安居同乐馨苑两个人才房项目，共计2279套。

中国国家高端智库研究员宋丁通2日受访时说：“我也关注到深圳第二批次人才房的门槛有所降低了，这跟目前市场人才房的供应有极大关系。从去年以来深圳的人才房供应量明显加大了，现在降低第二列队门槛，也有利于加大人才房的周转，迅速实现销售，让房企快速实现回款。”

从深圳住建局公布的信息来看，深圳人才房的申请被分成了两个队列，选房顺序通过公证摇号确定（高层次人才除外），第一队列将先于第二队列选房。

具体来看，第一队列为夫妻双方均为深圳户口，并满足在深圳累计社保缴纳3年的条件（申请人为单身的，应当年满35周岁）。第一队列的申请条件跟以往相比并无明显变化。

不过，第二队列的申请条件相比以往明显放宽。一是单身年龄限制有所放宽，从以前的35周岁放宽到了30周岁；二是对申请人的户籍限制放宽了，从以前的双方都需深圳户口，变更成了仅需主申请人是深圳户口，配偶和子女可以不是深圳户口。

