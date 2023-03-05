梁振英告钟剑华诽谤案宣判：钟撤回涉事文章

香港理大应用社会科学系前助理教授钟剑华于2018年发表文章，提及前特首梁振英涉及“小桃园饭局”事件，立场新闻随后转载该文章。梁振英对此控告钟剑华和立场新闻诽谤。对于该案件，钟剑华发文说，会撤回涉事文章并支付10万元（港元，下同，1.71万新元）和解金。

据《明报》报道，钟剑华周日（5日）在面簿发文说，会将涉事文章撤回，并保证不会以任何方式于任何平台再次发表与2012年2月的“小桃园饭局”及2013年8月的天水围暴力事件有关的论点，亦会向梁振英支付10万和解金。

钟剑华说，梁振英接受他的澄清，经双方同意后，针对他的民事诉讼已撤销。

梁振英在面簿发文说，钟剑华通过律师承诺，愿意公开声明指文章引述的时间和人物等基本事实有误，有可能令读者误解梁本人为黑社会成员或和黑社会有关系，并声明将涉事文章撤回，他确认代表律师已收到和解金及讼费赔偿。

钟剑华于2018年于社交平台发表题为《五年前的这件事与梁振英的红线论》，当中提及，在2012年梁振英当选特首后不久便发生“小桃园饭局”事件，梁竞选团队被指出席有“江湖背景人士”（黑道分子）在场的饭局。

文中还提及，翌年梁振英以特首身份到天水围出席咨询会，场外发生疑涉“江湖人士”殴打示威者的事件，文章被立场新闻转载。