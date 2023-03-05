伊斯瓦蒂尼首相率团访台 将与蔡英文会面

台湾唯一的非洲友邦伊斯瓦蒂尼（Eswatini，台译史瓦帝尼）首相应台政府邀请，率团访问台湾，将与台湾总统蔡英文、行政院长陈建仁等会面，也将参访台商企业并前往新竹科学园区听取台湾科技成功经验。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，伊斯瓦蒂尼首相德拉米尼（Cleopas Sipho Dlamini）星期天（3月5日）率团抵台访问，台外交部表达诚挚欢迎。

外交部说，继伊斯瓦蒂尼国王姆斯瓦蒂三世于去年10月率团访台后，德拉米尼于短期内再率团到访，充分彰显台史双方对邦谊的重视。这也是德拉米尼2021年7月上任以来，首次访问台湾，随访的团员还包括首相夫人兼代理检察长、伊斯瓦蒂尼经济企划暨发展部部长、政务次长，以及首相府政务次长等内阁成员。

根据新闻稿，蔡英文和陈建仁将分别接见访团，台湾外交部长吴钊燮也将设宴款待。此外，德拉米尼一行也将参访世曦工程顾问股份有限公司和及南纬实业股份有限公司等长期在伊斯瓦蒂尼发展的台商企业，讨论未来合作规划。

访团还将前往新竹科学园区听取简报，汲取台湾科技成功的经验，以进一步发展深受伊斯瓦蒂尼的“王家科学园区”（Royal Science & Technology Park）。

台湾外交部说，伊斯瓦蒂尼多年来持续在联合国、世界卫生大会、联合国气候变化纲要公约及国际刑警组织等国际场域中，发言力挺台湾，是台湾最忠实的国际友人之一。

外交部还说，今年是台史建交55周年，双方长期以来在基础建设、农业、医疗公卫、教育及资通讯等领域密切合作，获得各界高度欢迎及肯定，外交部也将与伊斯瓦蒂尼政府携手努力，持续深化台史邦谊。

