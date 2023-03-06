马祖出现肉品短缺官兵疑似在沙滩写字申诉

马祖出现肉品短缺问题，导致驻军吃数日白饭加罐头食品，沙滩也出现申诉驻军缺肉的字句，疑似是官兵写下。台湾国防部回应时解释，负责运补冷冻副食的船只因故障无法运送。

综合台湾联合新闻网和壹苹新闻网报道，马祖莒光乡据报因货船停运21天，岛上已无存粮，马祖民众感叹“别人缺蛋，我们什么都缺”。莒光乡长陈乐礼说，因业者考量成本停驶部分船班，希望政府能协助解决。

民众也发现，有人在莒光岛沙滩上写下“马防部伙房都没肉，肚子饿只能吃罐头泡面”“马防部伙房主菜是白饭”和“不要罐头”。报道称，这些字句疑似是官兵写下。

台湾陆军马祖防卫指挥部星期天（3月5日）晚间透过国防部官网发布新闻稿做出回应时说，负责运补冷冻副食的军租民船，因海象不佳延航，后来因故障维修，导致船只无法前运冷冻副食品，防区现有肉类均采各岛就地采买。

指挥部说：“莒光地区货源有限，且厂商供货亦有不稳情形，故本月4、5日肉类供应不足，暂以军用各类罐头替代，其余食材均充足，网传所称仅有白米并非事实。”

指挥部也说，已协调肉商星期一（6日）调拨冷冻肉品拨补莒光地区，并强调司令部对于官兵生活照顾极为重视，针对后续军租民船仍有延航之虞，6日将以C-130运输机采空运方式前运副食品，满足官兵实需。