传搁置10亿英镑剑桥研究园区计划 华为称仍在评估

英国媒体报道称，华为仍在评估于英国剑桥建造一座10亿英镑（下同，16亿新元）研究院区的计划。

据英国《每日电讯报》星期天（3月5日）引述消息报道，华为已放弃在英国剑桥建设一座10亿英镑研究园区的计划。

报道称，华为原本计划在这块500英亩的土地上建造尖端设施，用于开发宽带技术、微芯片和人工智能软件，但在疫情以来一直将开发计划置于“评估”状态。

华为在2018年以3700万英镑购买这块用地，并于2020年获得规划许可，原计划在2021年完成园区第一阶段建设。据报道，华为必须在8月之前破土动工，否则可能会失去许可。

华为一位发言人对英国《每日电讯报》说，公司还在评估剑桥园区项目，“我们知道规划申请的状况，在疫情期间将其置于内部审查评估状态”。该发言人拒绝透露华为是否有意在截止日期前开工建设。

根据华为官网消息，上述土地的第一期规划主要用于光电子的研发与制造。

华为剑桥园区位于高科技企业云集的英国剑桥“硅沼”腹地。一期规划用地9英亩，建筑面积达50000平方米，投资规模预计为10亿英镑，将带来400多个工作岗位，落成后将成为华为海外光电子业务总部。这项投资将促进该区域高科技产业发展，进一步巩固剑桥作为全球创新中心的地位。