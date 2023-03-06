报告：韩国商品在华受冷遇 需扩大线上营销渠道

韩国贸易协会上海代表处星期天（3月5日）发布的一份报告显示，经历冠病疫情后，韩国商品在华人气下滑，少人问津。专家建议韩国企业进一步扩大线上营销渠道。

据韩联社报道，韩国贸易协会上海代表处从去年12月起对中国十大城市的1000名消费者进行为期约两个月的问卷调查。结果显示，54.5%的受访者对韩国商品形象给予好评，35.5%的受访者评价不好不坏，10%给出差评。与疫情初期的2020年相比，好评比例下滑5个百分点，差评比例则提高6.6个百分点。

近五年买过韩国商品的中国消费者占比，从2020年的78.7%大幅降至2022年的43.1%。同期，20岁到29岁中国消费者从83.3%下滑至41.2%，30岁至39岁中国消费者从84.8%下滑至40.4%。上海、北京的韩国商品消费者比例从各为87%分别下滑至41.3%和40.2%，一线城市消费退潮明显。曾购买食品、美妆、服装等韩国生产主力消费品类的消费者普遍减少，婴幼用品、厨具、医药保健品购买经历较前增多。

报告分析称，韩国商品未能迎合疫情期间中国消费趋势的变化。中国消费者不买韩国商品的主要原因依次是商品评价不好（35.9%）、国家形象（34.6%）、竞争力不足（33.6%）。与2020年的调查结果相比，因缺乏竞争、售后客服流程繁琐、价格不合理而不买韩国商品的受访者明显增多。用中国制商品替代韩国商品的受访者多达58.2%，买欧货、美货、日货的比例分别为17.3%、14%、10.5%。

韩国贸易协会建议，韩企在化妆品、食品以外，向医药保健品、婴幼用品、厨具等品类扩充产品线，同时在研发和包装设计上下功夫。考虑到抖音等新型社交平台上的网购盛行，韩企应推动营销渠道多元化，而非偏重布局天猫、淘宝和京东三大平台。