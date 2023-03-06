中国发改委：消费能成为今年经济增长主拉动力

中国国家发展改革委副主任李春临称，中国开年以来消费加速恢复，并预判消费能成为中国今年经济增长的主拉动力。

李春临星期一（3月6日）早上在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，回应《联合早报》有关中国当前消费形势的提问时说，最终消费是经济增长的持久动力。总体来看，中国消费市场呈现快速恢复态势，地区间人口流动愈发频繁，跨省出行和旅游大幅提升，餐饮、文化、娱乐等行业迅速回暖，叠加春节、元宵等传统长假，年初消费实现了“开门红”。

李春临以一系列数据为例指出，中国开年以来消费加速恢复，并强调当前一些制约消费释放的不确定因素正在逐步消除。他说，随着消费潜力的快速释放，上半年消费领域主要指标增速有望逐步回升。“展望全年，消费能够成为经济增长的主拉动力，更好发挥对经济增长的基础性作用。这是对今年消费形势的预判。”

李春临也说，为了推动消费持续恢复和扩大，将做好四个方面工作，包括：一是多措并举推动消费平稳增长；二是增强居民消费能力；三是改善消费环境；四是培育消费新增长点。

李春临最后说：“我们政策工具箱里有很多政策工具来应对制约消费的不利因素。我们有信心、有能力保证今年促消费措施落实，在全年GDP5%左右的增速中让消费做出更大贡献。”

路透社早前报道称，由于全球需求放缓已冲击中国贸易出口量，因此迅速恢复消费需求对于中国今年的经济复苏至关重要。

