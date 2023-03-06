台防长为马祖肉品短缺致歉 反驳全动法让16岁学生上战场

针对马祖出现肉品短缺问题，导致驻军吃数日白饭加罐头食品，沙滩也疑似出现官兵写下申诉驻军缺肉的字句，台湾国防部长邱国正星期一（3月6日）在立法院受访时说，国防部已下令空军C-130运输机运补副食品到外岛，国防部为对官兵不够周延感到很抱歉，要为此检讨，并向外岛官兵保证不会再有这样的状况。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾陆军马祖防卫指挥部星期一进一步说明，囿于指挥部军租民船，近期因海象不佳及故障维修，致多次无法顺利运补至马祖地区，且莒光地区货源有限，肉品厂商供货不稳，故本月4日和5日肉类供应不足，暂以军用各类罐头替代，其余食材均充足。

指挥部强调，指挥官陈中将及副指挥官马少将，已于星期一上午7时亲自以交通船运送两日份冷冻肉品至莒光地区，并已完成卸载。星期一上午C-130运输机将前运5.2吨各类冷冻肉品至马祖地区，可供应全防区官兵10日伙食所需。

指挥部指出，前运马祖的军租民船尚在维修中，若仍有延航之虞，将持续以C-130运输机采空运方式前运副食品，满足官兵实需。

针对全动法修法，台湾国防部长邱国正星期一在立法院受访时说，内容不会有16岁学生上战场，但“身为军人出生的我反对作战，但不能不做准备”。

邱国正说明全动法决定修法过程时称，2021年5月，因为要编成全民防卫动员署，要经过立法院，党团协商时同意在去年1月1日成立全动署，但有附带决议，成立后要对单一县市实施验证、兵推，得到数据后在一年内检讨，看动员准备法进行修正。验证一年后，参考当前环境、局势，也看海外例子，韩国、瑞士等都有，主要用意就是一旦作战，对整个“国家”战略物资的掌控要做运用，达到全民防卫作战效果。基于此理由，召集各部会针对此法开会，原本只有八部会，但发现不够周延，因为科技日新月异，必须进行修正。

他说，身为民主“国家”要做最好准备，而且尽量朝着不要干预人民生活的方面去努力。修好后要公告，目的是要找寻意见和问题，综合整理后跨部会协调，才能够经过程序到行政院，然后到立法院三读，这样程序才不会乱。当中可能造成纷纷扰扰，可能有些地方不够周延，会收整各方面意见后做充分仔细的说明。

不过，邱国正澄清，什么16岁上战场，完全没这种事情。台军入伍是18岁后的事，要等到入伍才有枪啊，怎么可能还没有入伍，还没有经过任何训练就要去打靶呢？这些都有严格的规定，更遑论作战。

对于修法是否继续，邱国正说，后续将综整相关资料，按照跨部会协调，把外界意见列进去，逐条审定，避免造成纷扰。