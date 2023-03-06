台防长警告：大陆今年对台动武态势比以前强烈

面对台海紧张局势，台湾国防部长邱国正警告说，中国大陆今年对台动武的态势比以往强烈，并称台湾必须警惕解放军“突然进入”靠近其领土的地区。

综合《联合报》、《自由时报》报道，邱国正星期一（3月6日）在立法院备询时说，每天在台海周边运行的解放军军机数量在10架次左右，而且还会越过台海中线。因此，他认为大陆动武的态势比以往强烈。

邱国正指出，大陆一直在等待“师出有名”的理由，比如有其他国家高层到访台湾，或者台湾与外界交流互动太频繁等。他说，虽然解放军每次对此只是将兵力大小作调整，但每次有状况就会反应。

对于美国众议院议长麦卡锡可能在近期访台，台军是否有做准备因应？邱国正回应说，台湾有超前部署，但他预料如果大陆有动作，程度肯定会比去年更加严重。在去年8月，解放军在时任美国众议院议长佩洛西访台后，展开围绕台湾本岛六大区域的大规模军事演训行动。

邱国正也就此说，解放军去年曾逼近领海基线，贴着24海里（44公里）邻接区，但今年恐怕会更加逼近，甚至突入24海里，接近到12海里。

他并强调，台军很节制，不会发起第一击，不过如果大陆海空实体不断越界，台军会有所预应，包括作出自卫反击。“以往第一击是它开第一枪，我们才还击，等于不开第一枪，但是不开第一枪的建议已经被中国（大陆）无人机、航空载体、气球给取代了。”

另一方面，对于《日本经济新闻》早前关于台湾九成退役军人向大陆提供情报换取金钱的报道，邱国正批评，这完全是捕风捉影的信息，他也向总统蔡英文报告，下令外交部严正抗议。

《日经》上星期二（2月28日）起刊发以“台湾未知的真面目”为题的系列专题报道，首篇引述不具名军方消息人士称，高达九成的台湾军官，退役后前往大陆，通过提供台湾军方情报换取金钱，并指“腐败已成为常态”。

