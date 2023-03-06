李克强提坚定反“独”促统 民进党：升高两岸敌意螺旋

针对中国大陆总理李克强在政府工作报告中谈及今年的对台工作时说，要坚持一个中国原则和“九二共识”，坚定反“独”促统，推进祖国和平统一进程，台湾执政的民进党星期一（3月6日）回应称，大陆当局持续想以强制性政治框架限制台湾，完全无视台湾民众的民意，与对民主自由价值的坚持，相关谈话只会升高两岸敌意螺旋，无助维持两岸关系和平稳定，民进党对此表达遗憾。

综合东森新闻云、《自由时报》和中时新闻网报道，民进党强调，台湾是一个主权“独立国家”，其名称为“中华民国”，任何国家定位的变动都必须经由民主方式决定，“中华民国”和中华人民共和国互不隶属是客观事实，也是台海现状，更是台湾人民的共同认知，“中共当局必须正视台湾民意，才能有助两岸关系的正向发展”。

民进党指出，两岸关系稳定发展的关键，应奠基于“和平、对等、民主、对话”，“过去一段时间中共当局一再以外交恫吓，经济干扰、军事威胁等作为胁迫台湾”，所谓“新时代党解决台湾问题的总体方略”，就是并吞台湾的总体方略，不会被台湾人民接受，文攻武赫的行为也不容于国际社会。

民进党重申，健康有序的两岸交流是台湾的一贯立场。面对两岸立场分歧，需要双方开诚布公，以相互尊重理解的态度来进行交流，北京当局应以更开放态度来建构两岸良性互动，并共同承担维护区域稳定责任。

台湾行政院长陈建仁则以总统蔡英文提出的“四个坚持”予以回应。

他指出，蔡英文的“四个坚持”是全台人民的共识，也是国际社会对于台湾的认知。在两岸关系的交流上，希望大陆能够尊重台湾人民坚持“中华民国”主权，以及坚持自由、民主生活方式的选择。

陈建仁指出，更重要的是，两岸关系应该在理性对等、互相尊重的原则下来进行，这样两岸的关系才能够在健康而永续的情况下良性发展。

“四个坚持”是2021年蔡英文在“双十节”提及两岸政策主张，被视为对中国大陆国家主席习近平发表的“习五条”的回应，包括“永远坚持自由民主的宪政体制”、“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“坚持主权不容侵犯并吞”、“坚持中华民国台湾的前途，必须遵循全体台湾人民的意志”。