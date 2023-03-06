河南兰考县原政法委副书记据报被悬赏通缉 

中国河南兰考县原政法委副书记袁德朝因涉嫌严重违法潜逃，被当地监察委和公安机关联合悬赏通缉。

综合中国东方网和《新京报》星期一（3月6日）报道，一份由河南开封市禹王台区监察委与开封市公安局禹王台分局联合发布的“悬赏通告”，近日在中国互联网流传。由于监委牵联合公安机关联合发悬赏非常罕见，通告一经发出后立即引发关注。

网传悬赏通告显示，河南兰考人袁德朝因涉嫌严重违法，自2月6日起潜逃至通告发出的2月23日。通告说，公安局对提供该人有价值线索、重要信息经查证属实的，奖励1万元（人民币，下同，约2000新元），协助抓获该人的，奖励5万元。

官方并未在通告中披露袁德朝的职务信息。不过，有网民发现该人疑似为河南省兰考县原政法委副书记、兰考县原法学会副会长，中国媒体随后致电悬赏通告上的警官，对方确认袁德朝“曾经是”这一身份。

当地民警也告诉媒体，悬赏通告确为他们发出，目前嫌疑人仍在抓捕中，其余案情内容不方便透露。

《新京报》引述一名曾与袁德朝共事的开封市委政法委知情人士说，袁德朝在出任兰考县委政法委副书记前，曾任兰考县纪委副书记。该知情人士说，与袁德朝共事期间，正常的开会、活动，他都会参加，“当时没听说过有违法乱纪的行为。”

目前官方尚未公布袁德朝是因什么违法行为被通缉。中国自媒体“法度Law”引述知情人士称，袁德朝很有钱，加上长期官商勾结，在当地口碑很差。有知情人士说，袁德朝家里有人在当地经营中华烟生意，而兰考县境内卖的假中华，几乎都是从他家里批发的。

有分析认为，袁德朝被悬赏可能与近期兰考县反腐有关。据中国媒体此前报道，兰考原副县长杨峰等两名官员涉嫌严重违纪违法，2月17日通报被查。

资料显示，被中共官方誉为“县书记的榜样”的革命烈士焦裕禄，生前就是在兰考县任职，当地也是“焦裕禄精神”的发源地。兰考县2017年退出中国国家级贫困县序列，是河南省贫困退出机制建立后首个脱贫摘帽的贫困县。

