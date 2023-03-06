中国央行前官员：今年有望成楼市实现软着陆转折之年

中国星期天（3月5日）公布的政府工作报告，将今年的国内生产总值（GDP）增长目标审慎设定在5%左右，并首次提出防止房企“无序扩张”。中国人民银行调查统计司原司长盛松成对此说，今年有望成为中国房地产市场实现软着陆的转折之年，但中国不会再通过房地产大幅拉动经济增长。

目前为中欧国际工商学院教授的盛松成星期天接受彭博新闻社书面专访时指出，首提防止房企“无序扩张”，不仅为化解房企风险，也是意图帮助头部房企率先转型、树立行业典范。随着经济环境改善，今年房地产市场会逐渐企稳。

盛松成指出，房地产对经济发展的作用已从过去的拉动转换为不拖累增长。从当前的政策表述来看，破除“高杠杆、高负债、高周转”经营模式是第一步。在现阶段帮助化解优质房企风险、维持市场稳定是第二步，在未来通过引导房企摆脱单一开发销售模式、多样化发展是第三步。

中国恒大等房企多年来高杠杆扩张形成债务危机，到去年已将风险传导至整个房地产行业乃至金融系统。中国决策层过去数年用三道红线等政策倒逼去泡沫后，随着风险不断释放，以去年金融支持房地产16条为标志，政策指向也逐步转向在稳增长和化风险之间寻求平衡。

据克而瑞地产研究的初步数据，中国百强房企2月销售操盘金额同比增长14.9%。这是2021年6月以来首次录得同比增长，楼市企稳回温迹象初显。盛松成说，抓住当前较为有利的发展窗口期，积极化解风险，推动向新发展模式转变应当是2023年房地产业发展的主旋律。

中国今年经济增长目标设在近期较为乐观市场预期的下沿，此前经济学家多预计中国有望将今年GDP增长目标设在5%以上。去年受疫情多发及房地产市场疲弱的影响，中国仅实现3%的经济增长，写下1970年代以来第二低的增速。

盛松成指出，如果根据各省份在年初提出的经济增速目标，并按照各省份的经济体量加权计算得到的全国经济增速是在5.6%左右，可以说今年经济发展预期目标中，GDP增长5%左右是一个比较审慎、务实又留有余地的目标。

盛松成说：“在不发生意外风险的情况下，实现5%左右、甚至略高的GDP增速是大概率事件。”他称，5%左右的目标综合考虑防范化解重大风险和经济发展提质增效等多个目标之间的协调性，也考虑了今年经济复苏路径中可能面临的不确定性，体现了为经济长期健康发展打下良好基础的稳中求进的总基调。

他并认为，经过三年疫情，经济恢复将是一个逐渐的过程。在经济恢复过程中，中国始终高度重视物价上涨问题，因为中国仍有大量中低收入群体，而他们对物价变化是很敏感的。如果经济增速指标过高，可能不利于实现今年3%左右的物价目标。