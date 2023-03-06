香港将成立国际廉政学院 提升反贪影响力

香港计划成立国际廉政学院，在社会全面复常、香港与世界抢人才的重要阶段，提升香港在国际反贪领域的影响力。香港廉政专员胡英明透露，该方案已得到特首李家超肯定。

综合香港中通社和网媒“香港01”星期一（3月6日）报道，胡英明受访时说，廉政公署将重组内部资源和训练硬件，构建廉政学院，目标是为海外反贪人员提供持续训练课程，并提供平台让海外人士和学者了解香港的反贪经验和成果，进行反贪研究，一方面能给其他国家或地区参考应用，另一方面，可成为国家对外的交流窗口。

胡英明说，这个提案已得到特首李家超认可，直言“有用可行，会大力支持”。胡英明希望能在明年廉政公署成立50周年之际，宣布学院成立的消息，并指目前学院的筹备工作正马不停蹄地进行中。

据报道，胡英明担任廉政专员不到一年以来，已先后在去年9月和12月率领廉署代表团到访新加坡、马来西亚和泰国，与多个区内反贪伙伴会面，重启疫情后的反贪交流。他指出，成果比预期更好，也听到很多声音希望廉署尽快推出面授的反贪课程。

胡英明说，也因此早在未全面通关时，廉政公署就已开展财务调查专业课程，邀请七个东南亚国家的反贪机构亲身赴港参与；今年1月，蒙古国反贪人员也到香港参加培训。

香港与大陆和世界全面通关后的当下，胡英明说，本月将派人员到泰国提供课程，他下半年也会赴“一带一路”多个沿线国家展开联系，并到大湾区九个大陆城市交流。

