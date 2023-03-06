河南一本院校招聘会招洗碗工惹议 学校称仅提供场地

针对河南财经政法大学近日举办的招聘会上出现服务员、洗碗工等基层低薪岗位招聘一事，该院校回应称招聘会由当地政府主办，也面向校外社会人员招聘，学校作为承办方仅提供场地和人员。

中国互联网上流传的视频显示，上星期六（3月4日）在河南财经政法大学举办的一场招聘会上，出现了前台、收银员、服务员、行李员、凉菜师傅、传菜生、洗碗工等招聘岗位，月薪最低仅2000元（人民币，约400新元），遭网民质疑此类岗位设置与财经大学的本科毕业生并不匹配。

综合红星新闻、观察者网等中国媒体报道，河南财经政法大学有关工作人员回应称，此次招聘会由郑州市人民政府和人才交流中心主办，学校只是提供了一个活动场所。

该工作人员说，招聘会不仅面向本校在校大学生，也面向校外社会人员，招聘企业确实有相关的岗位需求，招聘和应聘者也都具有双向选择的平等权利。工作人员也说，今后学校会更加严格地审核招聘会的岗位项目。

一名参加招聘会的酒店负责人告诉中国媒体，酒店行业缺的基本都是基层岗位，一般都是去大中专院校招聘。活动报名时没有通知是在河南财经政法招聘，所以用的是之前的发布的岗位，没有更改。“能想到没有人投我们的（基层）岗位，但财务办公类岗位可能有人投。”

另一名参与招聘前厅接待、服务员的餐饮公司工作人员则认为，在此次招聘会上招聘上述岗位并无不妥。该工作人员说，这次招聘会面向全体合法用人单位，企业有人才需求就会参与，公司可以给学生提供一个实习工作的机会，有能力者将来也有机会晋升管理层。

河南财经政法大学2022年8月更新的简介显示，河南财经政法大学是省属公办全日制普通高等学校，河南省特色骨干大学，河南省博士学位授予优先立项建设单位。学校建有7个省级实验教学示范中心，是省级卓越法律人才培养基地和省级卓越工程师培养基地。学校现有26个教学院系，66个本科专业。以经济学、管理学、法学为主干学科，兼有文学、理学、工学、艺术学、哲学等学科门类。

学校官网资料显示，河南财经政法大学是河南省属全日制普通高等学校，是本科第一批次录取院校（一本），也是河南省特色骨干大学，河南省博士学位授予优先立项建设单位。学校现有26个教学院系，66个本科专业，以经济学、管理学、法学为主干学科。