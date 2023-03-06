港媒：DNA检测证实新界大埔村屋发现人体残骸属于港名媛蔡天凤

消息人士透露，脱氧核糖核酸（DNA）检测结果显示，在新界大埔村屋发现的人体残骸属于香港时装界名媛蔡天凤。

香港《南华早报》星期一（3月6日）引述消息人士报道，DNA检测结果证实在新界大埔龙尾村一层村屋单位内的汤锅和冰箱里分别发现的两只脚和头颅，是香港模特儿蔡天凤的遗体残骸。

香港警方透露，蔡天凤的部分尸体，如身体躯干和手尚未被找到。

消息人士称，重案组办案人员仍在寻找蔡天凤剩余遗体被遗弃的可能地点。

香港警方此前因蔡天凤碎尸案拘捕六人，其中四人是蔡天凤前夫邝港智、前大伯邝港杰、前家翁邝球及前家婆李瑞香。邝港智、邝港杰和邝球被落案起诉一项谋杀罪，李瑞香则被控妨碍司法公正罪，案件2月27日在九龙城法院提堂，并押后至5月8日再讯，四人均不获保释。邝球伍姓情妇因涉嫌协助罪犯被捕，已获准保释候查。涉嫌协助邝港智潜逃的游艇公司男职员林舜星期一获准保释候讯。

蔡天凤在2月21日失踪三天后被发现遇害，警方在新界大埔龙尾村一个村屋单位内发现蔡天凤的尸首，2月25日派出约百人包括警犬到将军澳华人永远坟场展开地毯式搜索。“水鬼队”人员还潜入坟场内的储水池搜索剩余遗体。

警方在查阅闭路电视画面后发现，蔡天凤的遗体残骸可能被遗弃在新界北区的打鼓岭堆填区，于是在上星期到那里展开三天搜查。