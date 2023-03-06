楼市好转 香港新鸿基地产数百套房一日售罄

香港最大开发商新鸿基地产新楼盘数百套房一日售罄，显示去年低迷的香港楼市逐渐复苏。

据彭博社报道，新鸿基地产星期六（3月4日）发售的NOVO LAND项目352套房当日全部售罄，销售额超过20亿元（港元，下同，约3.4亿新元）。此外，会德丰地产也有一个项目10天卖出了304套房，约占发售房屋的99%。

美联物业港澳住宅部行政总裁布少明（Sammy Po）分析，与大陆恢复全面通关以及取消“口罩令”等措施，提振了香港购房者信心。他预计，这个月的新房销量将大幅增加，达到约2800套，或创四年来同期最高。此前数据显示，2月份共有643套一手私人住宅交易注册。

受利率上升和防疫措施影响，香港去年新屋销售降至2013年以来最低。不过，随着香港本地居民信心增强，以及大陆买家可能大量涌入，开发商年内或推出更多项目。

彭博行业研究数据预测，2022年回落52%的香港新屋销售额，今年或涨超50%，达到1,750亿港元。

彭博行业研究房地产分析师认为，未来几个月将有更多开发商计划加快发售步伐，特别是普通住宅。分析师也指出，随着美联储加息，今年晚些时候香港按揭贷款利率可能会进一步上调，指现在可能是卖出更多单位的大好时机。

与此同时，香港二手房市场也有所起色。中原地产数据显示，香港二手房价格今年以来已上涨近5%，而该数据去年则下跌了16%。

