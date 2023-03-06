在岸人民币兑美元星期一明显下跌

美国媒体报道，人民币兑美元星期一（3月6日）明显下跌，中国设定的今年GDP增长目标不及市场预期，令投资者失望。

据《华尔街日报》报道，截至星期一下午4时30分，中国外汇交易中心数据显示，在岸人民币报1美元兑人民币6.9194元，相较于上星期五（3日）官方收盘价6.9002元下跌192点，跌幅0.28%。

根据万得，在岸人民币兑美元日内高低分别为1美元兑人民币6.9030元和6.9256元。

截至星期一下午4时30分，离岸人民币报1美元兑人民币6.9318元，下跌350点或0.50%，日内最低6.9330元。

报道称，星期天（5日）出炉的中国政府工作报告提出，今年国内生产总值（GDP）增长目标为5％左右，再创20多年来最低目标；考虑到去年GDP仅增长3%未能完成预定目标，以及由此造成的偏低基数，市场普遍认为，这一目标不及预期，且该目标反映了政府对今年经济运行将遭遇挑战的预判。

同时，今年拟按3%安排的赤字率和拟安排地方政府专项债3.8万亿元人民币，虽然较上年有所提高，但也明显较保守。

上周出炉的四个PMI数据全线大幅反弹，齐创阶段新高，强化了经济的强复苏预期，当时人民币大幅反弹。

此外，政府工作报告还指出，今年要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

