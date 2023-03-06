柯文哲4月将以台湾总统候选人身份访美

台湾民众党主席柯文哲将于4月8日起，以台湾总统候选人身份访问美国，行程共21天，将在多所大学进行演讲，并拜会美国国务院、国会议员。

据台湾《自由时报》报道，民众党秘书长周台竹与柯文哲办公室发言人陈智菡星期一（3月6日）举行记者会，公布柯文哲的访美行程细节。

周台竹透露，他们已经行文台湾外交部，告知柯文哲将以总统候选人身份赴美访问。

据公布的行程安排，柯文哲将于4月8日至12日停留美国纽约市，期间将于哥伦比亚大学举办座谈、与侨界座谈餐叙，并拜会外交政策委员会，以进行学术、外交政策讨论为主。随后4月12日至16日将访问马萨诸塞州波士顿，期间将与哈佛学者对谈、与多间学校学生座谈，并进行当地生物科技产业参访。

柯文哲将在4月16日至21日赴美国首都华盛顿，期间进行多场大学演讲，并拜会美国国务院、国会议员，与布鲁金斯智库；之后于4月21日至27日访问德克萨斯州休斯顿，参访台湾在休斯顿设厂的企业，举办莱斯大学午宴、侨会晚宴，并于安德森癌症中心参访。

陈智菡说，由于行程还在保密阶段，拜访国会议员的行程无法透露太多细节。她说，在华府行程期间，柯文哲将进行多场大学演讲，透过演讲的方式，让美国学界、侨界、政界更加了解民众党。

针对侨界座谈餐叙与侨界拜会的行程，周台竹说，目前正在安排当中，反应还算踊跃，具体会有多少人参与，还需要做最后确认。

周台竹也回应日前有美国智库人士说柯文哲的两岸政策尚未准备好一事，称“他大概不了解我们”，强调他们早已准备好，并在媒体陆陆续续有露出。

