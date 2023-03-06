涉诈领补助 台北科大副教授等三人起诉

前台北科技大学副教授林显易涉嫌与另两人合谋，承办学校采购案时浮报款项，诈领台湾科技部补助134万余元（新台币，下同，约5.9万新元），三人被台北地检署以诈欺、伪造文书及违反政府采购法等罪起诉。

综合《联合报》和中时新闻网报道，台北地检署星期一（3月6日）起诉林显易、其指导的黄姓博士生，以及厂商集电公司赖姓业务主管三人，在2018年间承办台北科技大学“智慧协同机器人顺应控制设备租赁”采购案时，共谋浮报工业手臂和软硬体设备采购金额。

检方调查称，2018年科技部中部科学工业园区管理局曾就“卫星基地智慧机器人计划应用基地组”计划案，补助台北科技大学688万元。林显易在承办学校该计划下属采购案时，利用计划案共同主持人身份，在明知采购案仅需一套机器时，却以体验营租赁软硬体设备名义，浮报30套多辐工业手臂及软硬体套件。其采购预算达到205万元，并以不实验收从中诈得134万8575元。

检方还指，为支付黄姓学生等协助举办机器人体验营的人事开销，林显易另与该学生以及厂商集电有关人员合谋，开立金额9万9750元的不实发票及报价单向校方核销，用以支付学生酬劳。集电刘姓负责人对此坦承认罪，因此获检察官缓起诉处分。

资料显示，时任台北科技大学自动化科技研究所副教授的林显易，具有美国普渡大学电机博士学位，曾任科技部复审委员，专长为自驾车、智慧机器人等领域。林显易还曾以经济部技术处科技专家身份，参与2021年9月台湾工研院与美国半导体研发联盟等机构签署的合作备忘录。该合作备忘录强化了台美半导体研发互补，合作抢攻AI晶片商机。

