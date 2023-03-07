雷军：小米汽车预计明年上半年量产

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军说，小米造车进展超预期，最近已经顺利完成了冬季测试，预计将会在明年上半年实现量产。

据《新京报》贝壳财经3月6日报道，雷军作为中国全国人大代表，在北京团全体会上透露上述消息。

此外，雷军还说，自己有二分之一的时间花在汽车业务上，汽车研发团队超2300人。

《每日经济新闻》的报道指，作为新车量产上市前的关键节点之一，冬季测试通常包含整车动力性能冬季标定、三电性能冬季测试、电池热管理系统冬季标定、车身稳定控制系统冬季标定、底盘冬季测试、整车环境适应性及可靠性测试和电子电器冬季测试等环节。有观点认为，顺利完成冬季测试的小米汽车，已具备明年上半年实现量产的条件。

公开信息显示，2月21日，小米科技有限责任公司申请注册多枚“小米摩德纳”“MODENAT”“XIAOMI MODENA”“MIMODENA”图形及文字商标，国际分类含运输工具、科学仪器、建筑修理，当前商标状态为申请中。

自去年3月宣布造车以来，小米为之投入了巨额资金。小米公布的2022年第三季度财报显示，2022年第三季度，小米智能电动汽车等创新业务投入为8.29亿元（人民币，下同，约1.61亿新元），较第二季度增加35.68%。2022年前三季度小米造车业务累计投入18.65亿元。

同时，财报显示2022年第三季度，小米总营收704.7亿元，同比下滑9.7%，环比上涨0.4%；净亏损（期间亏损）14.74亿元，去年同期为盈利7.88亿元；经调整后净利润为21亿元，同比下滑59.1%，环比上涨1.7%。

“小米净利润下滑，主要还是因为手机业务的下滑，手机的中低端市场反馈不佳，同时小米手机冲击高端市场一直没有好的结果，同时别的品牌在高端市场的发力又反过来压制了小米手机的业务。但正因为如此，小米看到了自己在手机行业上突破的困难。”一位不愿透露姓名业内人士在接受《每日经济新闻》记者采访时说，走低端路线是一把“双刃剑”，虽然能快速切入到行业市场，但品牌向上就变得困难了许多。

上述业内人士说，对小米汽车而言，走中高端路线，高举高打，才能避免在如今汽车行业低端车难赚钱的局面。而且小米的整合能力较强，收购不少企业，又整合了许多供应商的资源，可见小米汽车的进度并不算慢。

值得一提的是，在第十四届全国人大一次会议召开前夕，雷军就“高质量发展”建言献策，其中两条建议涉及汽车行业。雷军呼吁在新能源汽车行业爆发式增长的今天，构建完善汽车行业数据安全管理体系，大力弘扬和发展汽车文化，提升汽车工业软实力。

