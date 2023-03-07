台海军敦睦舰队拟4月恢复远航训练

台湾海军敦睦舰队拟4月恢复远航训练，预料将到访南太平洋友邦帕劳和马绍尔。

据台湾《联合报》星期二（3月7日）报道，台湾海军2023年敦睦远航训练支队，本月起将环岛靠泊各港口开放给民众参观。据了解，经向国安高层请示获准，敦睦舰训练支队4月拟恢复远航训练，目前规划外访帕劳和马绍尔，并在某非友邦实施补给。

台湾海军2023年敦睦远航训练支队计纳编油弹补给舰磐石军舰、康定级导弹巡防舰承德军舰及成功级导弹巡防舰班超军舰等三艘舰艇，将有海军官校、政战、管理及理工学院等应届毕业学生参加远航。

台湾海军舰队指挥部日前宣布敦睦远航训练支队，本月起将环岛靠泊各港口开放给民众参观。但岛内航程结束后，是否将到海外实施远航，台湾海军司令部仍不评论。

2020年，台湾海军敦睦舰队出访帕劳，曾肇发冠病群聚疫情，经中央流行疫情指挥中心调查，舰队共发现36名病毒核酸检验阳性的确定病例和八名血清抗体阳性的极可能病例，所有病例皆为磐石军舰人员，台方调查确定病例中最早发病日为抵达帕劳之前，且感染源不明，经密切监测与追踪，此起群聚事件并未造成帕劳及台湾社区感染。但远航自当年即停止，改以港内泊靠训练，或航行东沙岛、南沙太平岛取代。

据了解，今年冠病疫情解封后，台湾海军经由中央流行疫情指挥中心完成评估，并在总统府军事会谈提报后，获准恢复远航外访，目前协调将在下月起外访帕劳和马绍尔两个友邦，并在某非友邦实施补给，不排除前往南沙太平岛或东沙实施泊靠登岛。