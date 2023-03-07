台陆委会主委邱太三：恢复两岸直航先去除政治因素

中国大陆上月提出优先恢复16个两岸直航航点，台方也表态欢迎陆客赴台，但如今已过了近一个月，仍不见陆客踪迹。台湾大陆委员会主委邱太三星期二（3月7日）对此回应称，陆方2019年因为政治因素停掉大陆到台湾的自由行，要恢复应该先去除政治因素。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，中国大陆2月提出优先恢复16个两岸直航航点，大陆国台办发言人朱凤莲当时说，台湾有关方面迄今迟未予回应，希望民进党当局以两岸同胞福祉为依归，尽快取消人为限制，恢复两岸空中客运直航正常化。台陆委会则强调，希望陆方可以减少不必要的政治干扰，以利双方沟通协调。

邱太三星期二列席立法院会备询前受访回应说，有关于恢复直航的部分，相关单位都持续在开会，希望能越快对外报告消息。

针对旅游业者质疑，台陆委会对开放旅游“已读不回”，邱太三回应称，大家可能要去回顾一下，中国大陆在2019年7月31日开始，把大陆到台湾的自由行停掉了，他们说是政治的因素，可能是对方应该要把政治的因素去除掉吧，特别是在大陆上个月开放20个国家和地区，其中也不包括台湾。

国民党立委林思铭说，台商到对岸交流后，带回的说法是陆方对开放团客进出已经释出善意，是台方没有表示。邱太三则说，“但我们没看到，他们还是没解禁”，只是口头上讲，都没有具体行动。台湾行政院长陈建仁也补称，“口惠而实不至”。