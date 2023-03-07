港人生育意愿低 过半受访者五年内不考虑生育

一项调查显示，香港人的生育意愿低，过半受访者五年内不考虑生孩子。

据星岛日报3月7日报道，工联妇女事务委员会上个月以问卷形式，成功访问了457名市民，以了解港人生育意愿，以及对政府和托儿服务的意见。

调查结果显示，有53.6%受访者表示将来（五年内）不会考虑生孩子，20.6%认为有可能不会；认为绝对会的只有7.4%。

至于影响生育意愿原因方面，“身体状况（如高龄产妇）”成为最影响生育的主因，有49.7%；第二位为“育儿经济负担大”，为49.4%；第三位“教育及供养责任大”，为45.9%。

另外，认为难以兼顾家庭及工作、家庭压力、托儿服务不足够的受访者分别为33.5%、31.8%，及27.4%，反映经济和育儿压力为港人考虑生育时的巨大阻力。

在提高生育意愿方面，59.3%受访者认为可优先安排公屋或居屋予有子女的家庭，47.5%受访者认为可增建公营房屋，能够有效提高生育意愿。另外，逾六成受访者同意，更多如“幼稚园及幼儿中心学费减免计划”、“子女免税额”等的经济支援能鼓励生育。

工联妇委会建议政府增建公屋，让育儿家庭优先轮候，及向首次置业市民提供免息及低息置业贷款，并增设“子女教育免税额”，为市民制定经济诱因，创造适合生育的环境。

工联妇委会还促请政府加大托儿服务的宣传力度，又指，托儿服务存在不足之处，如名额不足够、托儿服务收费昂贵、服务时间不配合需求等，建议政府增加托儿名额应付需求。工联妇委会也促请政府积极推动家庭友善的政策，加强对妇女支援的力度，释放妇女劳动力。