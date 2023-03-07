武大校长：不赞成一些高校禁用ChatGPT

武汉大学校长张平文认为，对待ChatGPT的态度“堵不如疏”，不赞成一些高校禁止使用ChatGPT的做法。

据中国科学报3月7日报道，在中国全国两会召开期间，担任全国政协委员、中国科学院院士的张平文谈到对ChatGPT的看法。

在他看来，相对于上一辈人，如今的年轻人作为“数字原住民”，当生活模式发生变化时，更要用积极的态度理解和拥抱社会的进步。

张平文说，从本质上说，ChatGPT属于工具应用，“高校可以通过各种方式引导学生，使其不用ChatGPT替代本该自己进行的学术训练，不触碰学术规范红线，尽管这些学术规范在未来可能会在技术的倒逼下不断改革。”

张平文认为，当下“00后”学生生活在一个物理世界、人类社会、虚拟世界交融的时代，他们有能力把三者融合得更好。很多学生在数字化方面的技能甚至超过了教师。这是“师不如弟子”之处，教师要接受这一事实，不能居高临下，要虚心向学生学习。

他说，高校更要重视ChatGPT等人工智能所不能代替的教育功能，要训练批判性思维，不要满足于算法推送的现成答案；要加强大学人文教育，提高学生的人格养成和精神境界。

张平文认为，随着数字化、智能化的发展，对于学生人文素养的教育更需要加强。高校的人文教育在未来会变得越来越重要。“特别是文史哲等学科，以及通识教育中的文史哲课程，对学生的人格养成、精神境界的提升本就发挥着重要作用。未来，它们的作用将会更加突出。人际互动和人文素质培养的必要性充分说明，数字技术无法真正代替高校的环境育人作用。”