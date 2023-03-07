台外交部：台湾寻求更具创意方法增进与欧盟合作

台湾长年期盼与欧洲联盟展开“双边投资协议”（BIA）谈判，但至今进展有限。台湾外交部星期二（3月7日）回应称，在BIA没有长足进展的情况下，台湾正寻求其他更有创意的做法增进与欧盟的经贸合作。

据台湾《自由时报》报道，欧盟于2017年9月称准备与台湾展开BIA谈判，当年并成立工作小组，盘点双方体制与法规等，但五年半过去了，至今仍未正式启动谈判前置作业。

关于台欧BIA进展，欧洲议会近年多次敦促欧盟，例如2021年欧洲议会高票通过首份欧盟–台湾政治关系与合作报告，其中便强调欧台经贸关系的重要性，指出迫切需要启动BIA的影响评估、公众咨询和范围界定工作。欧洲议会今年1月在共同外交暨安全政策（CFSP）及共同安全暨防御政策（CSDP）两项年度执行报告决议案中，也持续呼吁启动BIA前置作业。

关于台欧BIA为何迟迟没有进展？台湾外交部欧洲司司长姚金祥星期二在例行记者会上说，台湾和欧盟固定举行经贸对话，上一次是去年年底，台湾也跟欧盟约18个成员国都有定期的经贸对话。在这些场合，台方都会提出台欧BIA议题。欧洲议会多次呼吁欧盟执委会尽快展开BIA作业，台方也积极促请欧盟和台湾展开谈判。

姚金祥指出，同时台方也正寻求其他更具创意的做法，增进与欧盟的经贸合作，特别关于供应链安全，即在BIA没有长足进展的状况下，看是否能在法规融合、税务合作和供应链安全等方面推动部分合作。