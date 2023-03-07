跨境资金无法汇出？中国外汇局：政策没变

有“新兴市场教父”之称的基金经理麦朴思（Mark Mobius）称无法将自己在中国资金转到境外，中国外汇管理局回应，资金跨境汇出入政策没有任何变化。

麦朴思在3月2日发表的采访中告诉福克斯商业频道（FOX Business），他无法将自己在上海汇丰银行账户内资金转到境外，“政府正在限制资金流出中国”。

他还说，自己在这个过程中遇到各种障碍，包括要求他出示20年来如何赚钱的记录等。

这一说法引起对中国收紧资本管制的猜测，据财联社报道，中国国家外汇管理局相关负责人星期一（3月6日）回应说，相关业务属于银行在办理具体业务中的基本流程和内控要求，“中国资金跨境汇出入政策没有任何变化”。

外汇局强调，将一如既往推进高水平对外开放，同时指导和督促商业银行优化跨境金融服务，提升服务水平。

汇丰银行相关发言人当天晚间也做出回应，称无法就客户的情况发表评论，但澄清说，汇丰银行未收到来自中国监管部门关于限制资金汇出的任何要求，也未获悉中国政府在跨境资金汇出方面近期有任何政策变化。

汇丰银行表示，“与各国情况类似，商业银行业务办理需要遵循一定流程和内控要求。”

有业内人士表示，境外公民在华资金如需出境，需要提供税单等相关证明，表明是个人正常收入。