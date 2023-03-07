港名媛蔡天凤母亲入禀高院禁止女儿前家翁出售物业

香港时装界名媛蔡天凤母亲入禀高等法院，禁止女儿前家翁邝球出售他名下的物业。

综合《明报》《星岛日报》等报道，香港28岁模特儿蔡天凤（Abby Choi）上月在大埔龙尾村遭前夫一家谋杀碎尸案震惊全城。她的母亲“五姐”星期一（3月6日）入禀香港高等法院，要求法庭颁令宣布邝球只是以信托形式代蔡天凤持有物业，并下令禁止邝球在没有她事先同意或知情下出售或转让他名下的物业等。

原告为死者蔡天凤的母亲及预定遗产管理人Cheung Yin Fa，被告为蔡天凤的前家翁邝球。入禀状指，原告要求法庭宣布蔡天凤是九龙嘉道理道117号Kadooria一楼单位的实益拥有人，其前家翁邝球只是以信托形式代蔡天凤持有物业，又或邝球的法定业权已被禁止。

原告要求法庭下令禁止邝球或其雇员或代理人，在未经原告事先同意或知情下，出售、处置、转让、处理涉案单位，或就涉案单位收取任何费用。

根据早前报道，蔡天凤购入何文田加多利山豪宅Kadooria单位供前夫一家居住，前家翁邝球则为挂名业主。涉案单位实用面积1820平方尺由蔡天凤在2019年7月16日斥资7280万港元（1247万新元）购入，尺价约4万港元，而蔡天凤疑为免缴交巨额印花税，由前家翁邝球代为持有物业。