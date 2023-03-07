美知名投资家罗杰斯：中国经济复苏缓解供应链紧张形势

美国知名投资家吉姆·罗杰斯说，作为全球主要制造业中心和14亿多人口的超大规模消费市场，中国经济复苏将提振全球需求，缓解供应链紧张形势。

也是“量子基金”前合伙人的吉姆·罗杰斯（Jim Rogers）日前在新加坡接受第一财经视频专访时，作出以上表述。这篇访问星期二（3月7日）刊发。

罗杰斯说，在世界经济增速放缓、下行风险加大的背景下，中国经济加速复苏和积极扩大对外开放，有助于提振全球经济增长和信心。

被问及如何看待中国优化防疫政策后，各大机构纷纷调高对今年中国经济增速预测，罗杰斯说，中国进一步优化调整疫情防控政策后，对全球经济的利好明显。作为全球主要制造业中心和14亿多人口的超大规模消费市场，中国经济复苏将提振全球需求，缓解供应链紧张形势。“19世纪是英国的世纪，20世纪是美国的世纪，而在我看来，21世纪是中国的世纪。中国持续积极扩大对外开放，有14亿人口规模，债务水平远低于美国、日本、英国等国家……”

谈及对今年全球经济形势的看法，罗杰斯说，全球经济面临严重的问题。冠病疫情暴发以来，各主要央行祭出超宽松货币政策，此后全球经历了强劲的经济反弹和通胀失控。虽然现在疫情影响仍未完全消散，但情况正在好转，各国经济持续重启开放，通胀压力缓步减弱。

罗杰斯认为，在一定时期内，特别是伴随世界第二大经济体的中国重启，全球经济形势将有所好转。全球债务激增恐阻碍经济复苏，美国、日本等国早已债台高筑。短期内全球经济衰退不会出现，也许将发生在今年晚些时候或者明年。

作为第一批投资中国股市的国际投资者，罗杰斯目前关注中国航空业、旅游业、餐饮业和农业等行业。他说，在中文里有一个词是“危机”，即风险与机会并存，当一个行业陷入危机时，投资机遇也悄然来临。