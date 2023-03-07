中国官媒：让民企稳定预期、坚定信心

在中共总书记习近平称民营企业和民营企业家是“自己人”后，中国官媒发文称，要推动优化营商环境工作进一步走深走实，让民企稳定预期、坚定信心。

《经济日报》星期二（3月7日）在头版发表题为《始终把民营企业当作自己人》的评论文章称，习近平的讲话，为各类企业在践行新发展理念、走高质量发展道路上敢干敢闯、善作善成指明了方向。

文章称，中共巩固和发展公有制经济，也鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，这一立场、观点一直是明确的、坚定的，而且是在实践中不断深化的。

文章写道，现实中，民营企业反映比较强烈的隐性壁垒、产权保护不力、多头执法重复执法等深层次问题依然存在。虽然不是普遍现象，但也会在一定程度上影响发展预期。

文章称，破解深层次难题，推动优化营商环境工作进一步走深走实，改革与法治都是关键抓手。要让民营企业稳定预期、坚定信心，在市场中依法合规经营、依法合规竞争，放开手脚，轻装上阵，专心致志谋求高质量发展。

文章最后写道，中国要打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，以国民经济循环畅通加快构建新发展格局，就更加需要国有企业与民营企业积极进取，携手应对一切困难挑战，为推动质量变革、效率变革、动力变革提供强劲动力。

习近平星期一（3月6日）下午参加全国政协会议民建、工商联界委员联组会时说，民营经济是中共长期执政的重要力量，“我们始终把民营企业和民营企业家当作自己人”。这是继去年12月中央经济工作会议后，习近平再次公开力挺民企。

习近平强调，要破除制约民企公平参与市场竞争的制度障碍，依法维护民企产权和企业家权益，从制度和法律上把对国企、民企平等对待的要求落下来，鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大，提振市场预期和信心。