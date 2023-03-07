栗战书：国家需要时毫不犹豫进行法律、政治、外交斗争

中国全国人大常委会委员长栗战书说，人大对外工作要发挥优势，服务外交大局，在国家需要时“毫不犹豫地站到一线进行法律的、政治的、外交的斗争”。

栗战书星期二（3月7日）在全国人大会议做人大常委会工作报告，他在回顾过去五年工作时说，全国人大加快国家安全领域立法，制定生物安全法、数据安全法、陆地国界法等；加强涉外领域立法，制定反外国制裁法、出口管制法等，健全完善反制裁、反干涉、反“长臂管辖”的法律制度。

在对外交往方面，报告提到，要发挥人大对外交往优势，服务党和国家外交大局。

栗战书说，人大对外工作的首要任务包括，聚焦国家外交总体布局，推动落实国家元首之间达成的重要共识；找准人大在国家对外工作中的定位、任务、特点、优势，为国家发展争取良好国际环境，为维护国家利益赢得更多友华人士；在国家需要时，毫不犹豫地站到一线进行法律的、政治的、外交的斗争，捍卫国家主权、安全、发展利益。

他强调，将全力配合党和国家外交布局，完成中央交给人大的外事工作任务。

栗战书谈及香港时指出，制定香港维护国家安全法，对有关条款作出解释，根据宪法通过关于完善香港选举制度决定，修订香港基本法附件一和附件二，完善行政长官和立法会两个产生办法，作出关于香港特别行政区立法会议员资格问题决定等，为推动香港进入由乱到治走向由治及兴的新阶段、保持香港澳门长期繁荣稳定提供了有力法治保障。

展望未来一年，他提到要做好宪法实施和立法工作，维护宪法和基本法确定的特别行政区宪制秩序。

在台湾问题上，他表示，要坚持一个中国原则和“九二共识”，坚定不移推进祖国统一大业。