斯里兰卡总统称中国愿重组斯里兰卡债务

斯里兰卡总统维克勒马辛哈（Ranil Wickremesinghe）透露，中国已同意对斯里兰卡债务进行重组，意味着斯里兰卡政府将很快就能拿到国际货币基金组织（IMF）的救援资金。

据法新社报道，维克勒马辛哈星期二（3月7日）在国会上说，国有的中国进出口银行已在星期一（6日）晚上向国际货币基金组织发出信函，表明该行愿意对斯里兰卡债务进行重组。

他预计，国际货币基金组织承诺的29亿美元（下同，约39.27亿新元）援助资金的第一笔款项将在本月内发放。

维克勒马辛哈说：“我们已经做了我们的工作，我希望国际货币基金组织将做他们的工作。”

国际货币基金组织亚太部主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）也证实，斯里兰卡现在已经收到所有主要双边债权人的融资保证。救援计划的批准也将促进世界银行和亚洲开发银行等其他债权人对斯里兰卡进行融资。

他说，这一安排将有助于斯里兰卡当局实施雄心勃勃的改革计划，帮助斯里兰卡摆脱目前的危机。

斯里兰卡近年来陷入一场史无前例的经济危机，使该国2200万人口面临严重的食品、燃料和药品短缺，以及长时间停电和失控的通货膨胀。

斯里兰卡在去年4月共拖欠了460亿美元的外债，其中超过140亿美元是外国政府的双边债务，中国持有52%。

去年9月，斯里兰卡政府与国际货币基金组织达成了一项协议，以获得29亿美元的救援计划，条件是斯里兰卡必须得到债权人的“财务保证”。

日本、印度以及其他被称为“巴黎俱乐部”的债权国都相继在今年做出了保证，只剩下中国没有同意，导致这项救援计划一直被搁置。