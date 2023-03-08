美媒：中国三分之二地方政府未偿债务超过收入的120%

在中国经济放缓之际，美国媒体引用数据报道，中国有三分之二的地方政府现在有可能突破北京中央政府设定的非官方债务门槛，因去年的未偿债务超过收入的120%。

《华尔街日报》的报道形容，中国试图为70年代以来最缓慢的增长阶段之一画上句号，但国内经济正被地方政府的巨额债务拖累。这些债务在冠病疫情期间膨胀并开始到了危急关头。

报道指出，中国的动态清零抗疫政策使城市因大规模核酸检测和封控，而背负上了数以十亿美元（下同，1亿美元约1.35亿新元）计的计划外开支；同时，中国对房地产市场的去杠杆整顿，导致了土地销售急剧下降，使城市失去了最大收入来源之一。

标普全球的计算显示，鉴于去年的未偿债务超过收入的120%，中国有三分之二的地方政府现在有可能突破中央政府设定的表明严重融资压力的非官方债务门槛。

根据纽约研究机构荣鼎集团的调查，中国约有三分之一的主要城市甚至连仅仅偿付所欠债务的利息都面临困难。一个极端的例子是，在甘肃省省会兰州市，2021年的利息支出相当于财政收入的74%。

中国本土一家大型评级机构的子公司联合评级国际的研究显示，地方政府融资平台所背负的842亿美元境外债务中约有84%将在今年和2025年之间到期。

报道称，尽管经济学家不排除城市违约并引发金融危机，但真正令人担心的是城市将不得不继续削减开支、推迟投资或采取其他行动来应对债权人讨债，这会损害未来多年的城市发展。

报道引述北京大学金融学教授佩蒂斯（Michael Pettis）说：“这些地方债务引发的真正麻烦不是金融危机，而是会导致未来多年都难以分摊这些债务的成本。”

据官方统计，中国31个省级政府总计背负约5.1万亿美元的债务，其中包括本地和外国投资者持有的债券。

这些统计数字里并不包括各种表外债务，即通常是通过所谓的地方政府融资平台筹集的债务，这些融资平台工具在近年来激增，用于给基础设施建设和其他支出项目提供资金。根据国际货币基金组织的数据，这些政府融资工具带来的债务今年预计将达到近10万亿美元。

根据欧盟的数据，截至2022年第三季度，中国这些地方政府债务平台总计筹集的债务超过了德国、法国和意大利的政府债务总和。

《华尔街日报》报道，一些分析人士说，中国政府不愿意做出可能使地方政府财政更稳定的改变，比如实施房地产税以充实财政收入，因为这样的改变在政治上不得人心，也可能削弱中央对地方的控制。

此外，出售更多国有资产可能违背中央政府的目标，即利用国有企业实现战略意图，比如实现关键技术的自给自足。