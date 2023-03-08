联合国吁港府审查国安法并向社运人士提供法律保障

联合国辖下的委员会呼吁香港政府审查《香港国安法》，以保证司法机关的完全独立，并确保社运人士获得法律代表在内的正当程序保障。

据美国之音报道，联合国辖下的经济、社会及文化权利委员会星期一（3月6日）发布报告，提出了一系列敦促北京改善人权状况的建议。

在报告中，委员会对《香港国安法》废除司法独立的相关报道表示担忧，因此建议港府与中国中央政府合作，审查《香港国安法》，确保该法案不会被任意用来干涉司法。

委员会表示，对社运人士、记者、人权卫士、人权律师以及其他致力于捍卫经济、社会和文化权利的人，在没有正当程序的情况下被逮捕、拘留和审判的相关报道感到担忧，尤其是在2019年香港反修例风波期间。

报告还对香港“国安处举报热线”提出了质疑，称其可能对公民社会、工会、教师、人权工作者等群体的工作和表达产生不利影响。

委员会建议港府为人权工作者提供一切正当程序保障，包括在诉讼的每个阶段都有独立和有效的法律代表，并废除“国安处举报热线”。报告还呼吁在香港建立“独立的全国性的人权机构”以监控人权受保护的情况。

据香港《星岛日报》报道，香港政府星期一反驳了这份报告，称委员会“偏听偏信部分不实信息和歪曲报道，罔顾事实，以偏概全，在有关所谓结论中一面倒妄议香港人权状况，甚至将审议工作政治化。”

港府发言人称，《香港国安法》实施后，香港居民继续享有各项权利与自由，包括审议结论中提到的组织职工会的权利和自由、学术自由、艺术自由，以及享有文化和科学等方面的权利。《香港国安法》不会影响香港居民正当行使表达自由，包括批评政府的施政或官员的政策和决定、发表审议结论中提到的在不同媒体的讽刺内容。