台湾前监察院长王建煊将宣布参选总统

现年84岁的台湾监察院前院长王建煊将宣布参选台湾总统。他表示，看到台湾一直向下沉沦，觉得自己不站出来不行。

综合台湾《联合报》《上报》和风传媒报道，王建煊星期一（3月6日）接受《台湾醒报》专访时透露，自己打算于3月29日在台大校友会馆举办记者会，宣布正式参选2024台湾总统选举。

他表示，自己会参选到底，能不能当选没有那么重要，但不会像外界说的完全没希望。

针对参选原因，王建煊星期三（8日）早上接受“POP撞新闻”广播专访时说，看到台湾一直向下沉沦，两岸关系坏到就要打仗，一打台湾就要完蛋了，觉得不站出来不行。

他也批评国民党“不统不独，九二共识、一边一国，最后不跟独立一样，中国大陆会饶了你？不可能的”。他认为，台湾最需要的就是和中国大陆和平统一。

王建煊也直言，现在台湾太像美国的哈巴狗，“人家说什么台湾就做什么，民进党实在过分差劲，没有把台湾人的利益当优先，台湾人民也对此没有觉悟，他出来选就是为了台湾民众，不然台湾很快就完了”。

王建煊是新党创始人之一，在台湾前总统李登辉任内曾担任财政部部长，也曾任台北市第一选区立法委员，并于前总统马英九任内担任六年监察院长。他2001年曾代表新党参选台北县（现称“新北市”）县长，但以五万票差距败给民进党候选人苏贞昌。