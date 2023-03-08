传德禁华为中兴组件 中国称决定草率违公平竞争原则

针对德国政府据报计划禁止在5G网络中使用中国公司华为和中兴通讯组件，中国驻德国大使馆回应称，相关决定草率且违背经济规律和公平竞争原则。

中国驻德国大使馆官网星期二（3月7日）在官网刊登新闻稿称，华为长期以来依法合规经营，其技术符合安全标准。欧方数据显示，华为在德5G网络设备占比近六成，近年来不断有国家和反华势力企图以莫须有罪名抹黑，但始终没有任何证据表明华为设备和组件存在安全风险。

新闻稿称，如果德国禁用华为和中兴组件报道属实，中国对德有关政府部门在毫无事实依据的情况下草率作出上述决定表示十分不解和强烈不满。

新闻稿表示，中国坚决反对德在对华合作中泛化国家安全概念、滥用国家力量干预市场，并称此举不仅违背经济规律和公平竞争原则，而且损人不利己。有关德欧企业已表示，德政府做法将延误德5G网络建设推广并造成额外成本，德政府应认真倾听这些理性声音，为中国企业营造公平、公正、开放、非歧视的营商环境，多做促进双向互利的事。

德国《时代周报》网站（Zeit Online）星期一（6日）引述政府消息人士报道，德国政府计划禁止国内电信运营商在5G网络中使用中国公司华为和中兴通讯的某些组件，理由是这些组件可能构成国家安全风险。